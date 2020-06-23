Минулої доби бойовики стріляли на Донбасі 16 разів, 1 військовий поранений – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики у понеділок 16 разів відкривали вогонь на Донбасі, один український військововслужбовець зазнав поранення.

Згідно з повідомленням, бойовики під час обстрілів використовували заборонені до розміщення на лінії зіткнення види зброї.

«Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», – йдеться в повідомленні.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують українських військових в обстрілах окупованих сепаратистами територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.