Ситуація на Донбасі: 9 обстрілів з боку бойовиків і 3 поранених українських військових

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі 10 липня дев’ять разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України, в резудьтаті чого троє українських військових були поранені.

Згідно з повідомленням, один військовий був поранений біля Авдіївки, ще двоє – у траншеї поблизу Новолуганського, коли вони були на спостережному фронту і в цей час бойовики влаштували обстріл із міномета.

«Ворог знову активно застосовував заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил впевнено стримували агресію противника, повністю контролюючи ситуацію на лінії розмежування сторін», – йдеться в повідомленні штабу ООС.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують українських військових в обстрілах окупованих сепаратистами територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.