На Донбасі зазнали поранень двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 8 листопада зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, з них чотири рази застосувавши озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Як ідеться в ранковому зведенні, під обстрілом опинилися українські позиції поблизу населених пунктів Кримське, Новолуганське, Піски, Опитне, Мар'їнка, Славне, Красногорівка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль та Лебединське.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинувачують у чотирьох обстрілах упродовж минулої доби, але про втрати чи руйнування не повідомляють.

В угрупованні «ДНР» про бойові дії 8 листопада ще не інформували.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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