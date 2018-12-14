На Донбасі зазнав поранення один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 14 грудня легкого поранення зазнав один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими угодами.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 14 грудня.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.