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12 квітня 2020, Київ 11:22
Новини | Події

Троє українських військових поранені на Донбасі 11 квітня – ООС

ООС: контрольовані Росією сили 11 квітня вісім разів обстріляли позиції української армії

Троє українських військових поранені на Донбасі 11 квітня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, контрольовані Росією сили 11 квітня вісім разів обстріляли позиції української армії.

В угрупованні «ДНР» не повідомляють про бойові дії 11 квітня. Бойовики «ЛНР» звинувачують українську армію в одному порушенні режиму припинення вогню.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

Коронавірус: Росія кинула «ДНР» і «ЛНР»
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Коронавірус: Росія кинула «ДНР» і «ЛНР»

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