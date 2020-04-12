Троє українських військових поранені на Донбасі 11 квітня – ООС

Троє українських військових поранені на Донбасі 11 квітня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, контрольовані Росією сили 11 квітня вісім разів обстріляли позиції української армії.

В угрупованні «ДНР» не повідомляють про бойові дії 11 квітня. Бойовики «ЛНР» звинувачують українську армію в одному порушенні режиму припинення вогню.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.