Бойовики на Донбасі 6 разів відкривали вогонь, 1 військовий поранений – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики у суботу шість разів відкривали вогонь на Донбасі, один український військововслужбовець зазнав поранення.

Згідно з повідомленням, бойовики під час обстрілів використовували заборонені до розміщення на лінії зіткнення 122-міліметрові артилерійські системи, міномети калібрів 82 і 120 міліметри, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.

«На усі випадки агресивних дій російських найманців підрозділи Об’єднаних сил з наявних вогневих засобів відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці припинили ворожу активність», – йдеться в повідомленні.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують українських військових в обстрілах окупованих сепаратистами територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.