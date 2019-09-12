Три добровольчі батальйони на Донбасі передали зброю поліції

На Донеччині бійці батальйонів імені Шейха Мансура, ОУН та 8-го батальйону Української добровольчої армії вирішили добровільно передати залишки зброї поліцейським, повідомила пресслужба Національної поліції України 11 вересня.

«Процес передачі озброєння офіційно зафіксований. Він відбувся за участю керівництва Нацполіції, поліції Донецької області, Служби безпеки України, командування добровольчих підрозділів. На місці працювали слідчі та працівники вибухотехнічної служби. Поліцейські також забезпечили публічну безпеку під час процедури передачі зброї», – ідеться в повідомленні.





Перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін, як ідеться в інформації на сайті НПУ, «подякував добровольцям за віддану службу українському народу та відзначив, що ця зброя служитиме для надання відсічі збройній агресії РФ та захисту країни».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. У початковий період війни основу українських підрозділів на лінії фронту становили саме добровольчі батальйони.