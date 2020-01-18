На Донбасі з початку доби поранені 8 українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 18 січня зазнали поранень восьмеро українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, з початку доби російські гібридні сили п’ять разів обстріляли позиції українських військових, у тому числі і з застосування забороненої Мінськими угодами зброї.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 18 січня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.