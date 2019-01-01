На Донбасі під Новий рік зазнали поранень двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі в передноворічний день 31 грудня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши зброю, заборонену Мінськими угодами.

«Ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів по позиціях українських військових у районі населеного пункту Новотошківське та з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем в районі селища Кримське на Луганському напрямку, а також з мінометів калібру 82 міліметри в районі населеного пункту Мар'їнка на Донецькому напрямку», – ідеться в зведенні штабу станом на 7:00 1 січня.

В угрупованні «ЛНР» заявили про три обстріли з боку українських військових 31 грудня. За даними бойовиків, які контролюють Луганськ, під обстрілом опинилися райони селища Слов’яносербськ, сіл Лозове та Сміле. Про наслідки цих обстрілів в угрупованні не повідомляють.

В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії 31 грудня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні шоста спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.