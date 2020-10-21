Правозахисники створили посібник для ветеранів війни на Донбасі, які зазнали поранення

Правозахисники в Дніпрі створили посібник для людей, які стали інвалідами внаслідок війни на Донбасі, зокрема ветеранів АТО/ООС, які зазнали поранення. Посібник розробили юристи Правозахисної групи «СІЧ», аналізуючи питання, з якими до них найчастіше звертаються учасники бойових дій на Донбасі.

Як розповіла керівниця проєкту, юристка Правозахисної групи «СІЧ» Юлія Полєхіна, серед основних питань, які аналізують автори посібника, – отримання грошової компенсації, грошових виплат військовим, яка звільнилася зі служби за контрактом, встановлення інвалідності, отримання з військових частин документів для тих, хто отримав контузію, поранення або травми, тощо.

«На жаль, було з’ясовано чимало проблемних моментів, зокрема, неврегульованість питання щодо довготривалого медичного супроводу. Наприклад, якщо особа отримала поранення 2015 року, а ускладнення виникають 2017-го року, то людині досить складно, м’яко кажучи, буде довести зв'язок», – сказала Юлія Полєхіна.

За словами юристки Віталії Серебрянської, до правозахисної групи «СІЧ» щомісяця звертається понад 100 військовослужбовців. Найчастіше вони потребують допомоги у вирішенні питань зі встановлення інвалідності й виплати компенсацій.

«У посібнику ми звернули на це увагу: що робити, якщо військовослужбовець чи ветеран АТО/ООС зіштовхнувся з проблемою з проходженням ВЛК або було неправильно встановлено причинно-наслідковий зв'язок під час військово-лікарської комісії. Ще проблема – проходження МСЕК для встановлення інвалідності чи відсотку втрати працездатності. У законодавстві ми виявили прогалини: зокрема, військовослужбовці не можуть отримати компенсацію за друге поранення, якщо вже отримали компенсацію за перше і воно не пов’язане з другим», – сказала Віталія Серебрянська.

На підготовку посібника пішло пів року, проєкт реалізували за підтримки Програми розвитку ООН.

Посібник є в електронному варіанті у вільному доступі. Планують також вихід друкованої версії.