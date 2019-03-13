Українці вважають конфлікт на Донбасі найбільш важливою проблемою – опитування

Українці вважають збройний конфлікт на Донбасі найбільш важливою проблемою, йдеться в соціологічному опитуванні центру Socis.

«Найактуальнішими проблемами для більшості опитаних залишаються війна на сході України (61,4%) та соціально-економічні проблеми: високі комунальні тарифи (55,5%), низький рівень зарплат чи пенсій (55,2%), та зростання цін, інфляція (30,9%)», – резюмують дослідники.

Згідно з опитуванням, найменш значущими проблемами українці вважають недоступність якісної освіти (1,8%) та відсутність свободи слова та демократії (0,9%).

В опитуванні взяли участь дві тисячі респондентів в усіх областях України (без врахування населення анексованого Росією Криму та непідконтрольних українській владі територій Донецької та Луганської областей). Статистична похибка – 2,1%.