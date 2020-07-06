У Міноборони заявляють про активізацію дій бойовиків на Донбасі

Міністерство оборони України заявляє, що російські гібридні сили на Донбасі «діяли агресивніше» в першій половині доби 6 липня. За цими даними, бойовики здійснили шість обстрілів, переважно з озброєння, яке мало бути відведене від лінії бойового зіткнення.

У Міноборони підтвердили попереднє повідомлення штабу операції Об’єднаних сил про травмування одного військового внаслідок розриву міни поблизу Верхньоторецького на Донеччині.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 6 липня.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.