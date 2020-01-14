Ситуація на Донбасі: бойовики стріляли 6 разів, втрат немає – штаб

Російські гібридні сили впродовж доби 13 січня шість разів обстріляли на Донбасі позиції Збройних сил України, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, втрат серед українських військових немає.

У перші години доби 14 січня обстрілів не зафіксовано, йдеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили у двох обстрілах упродовж минулої доби, в угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії 13 січня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.