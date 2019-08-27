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27 Серпень 2019, Київ 09:15
Новини | Події

На Донбасі 26 серпня зазнав поранення один український військовий – штаб ООС

Боєць ЗСУ неподалік міста Золоте-4, в зоні розведення сил та засобів, поблизу КПВВ «Золоте» на Луганщині

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У зоні бойових дій на Донбасі 26 серпня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи в тому числі і заборонену Мінськими угодами зброю – міномети калібру 82 міліметри.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не наводили зведених даних про бойові дії 26 серпня.

Путін сказав Зеленському, коли закінчиться війна на Донбасі
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Путін сказав Зеленському, коли закінчиться війна на Донбасі

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Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове припинення вогню, починаючи з півночі 21 липня, так зване «літнє» або «хлібне». Воно, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно, але інтенсивність цих порушень наразі менша, ніж попередніми разами.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом іще на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із яких було 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань

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