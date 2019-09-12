На Донбасі 11 вересня загинули двоє українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 11 вересня загинули двоє українських військових, ще один зазнав поранення, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції Збройних сил України в тому числі і з заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 11 вересня ще не подавали.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про чотири обстріли з боку ЗСУ, але про наслідки цих дій повідомлень немає.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.