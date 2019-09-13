Ескалація на Донбасі: 23 обстріли, загинув нацгвардієць – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 12 вересня під час виконання бойового завдання загинув один військовослужбовець Національної гвардії України, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 23 обстріли позицій українських військових, що є одним із найбільших показників за понад півтора місяці, відколи сторони домовилися про нове перемир’я.

В угрупованні «ДНР» не подають зведених даних про бойові дії 12 вересня.

В угрупованні «ЛНР» заявили про три обстріли з боку ЗСУ, але про наслідки цих дій не повідомляють.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.