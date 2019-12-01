На Донбасі втрат серед українських військових немає – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 30 листопада і в перші години 1 грудня немає втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

За цими даними, російські гібридні сили 30 листопада чотири рази порушили режим припинення вогню, застосовуючи і заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 міліметри. На початку доби 1 грудня українські військові зафіксували ще один обстріл своїх позицій.

В угрупованні «ЛНР» не інформували про бойові дії 30 листопада.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в семи порушеннях режиму припинення вогню, про наслідки цих дій бойовики не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.