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03 грудня 2019, Київ 20:33
Новини | Події

На Донбасі немає втрат серед українських військових 3 грудня – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі від початку доби 3 грудня немає втрат серед українських військових

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У зоні бойових дій на Донбасі від початку доби 3 грудня немає втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили двічі обстріляли позиції Збройних сил України.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 3 грудня.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не повідомляють про перебіг бойових дій минулої доби.

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