Бойовики здійснили 8 обстрілів за добу – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 12 грудня російські гібридні сили вісім разів порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

За цими даними, втрат серед українських військових упродовж минулої доби не було.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не подавали зведених даних про бойові дії 12 грудня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.