На Донбасі 3 лютого постраждали двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 3 лютого був поранений один український військовий, ще один зазнав бойового травмування, інформує штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили здійснили впродовж минулої доби 12 обстрілів позицій Збройних сил України, в тому числі і з застосуванням зброї, забороненої Мінськими угодами.

В угрупованні «ДНР» ще не наводили зведених даних про бойові дії 3 лютого.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових в одному обстрілі впродовж минулої доби.

Обстріли на Донбасі тривають, попри оголошене там перемир'я, сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.