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10 лютого 2020, Київ 20:11
Новини | Події

На Донбасі втрат серед українських військових немає, бойовики здійснили 4 обстріли – штаб

Український військовий поблизу Золотого, Луганська область

У зоні бойових дій на Донбасі 10 лютого немає втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили чотири рази порушили режим припинення вогню.

В угрупованні «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 10 лютого.

В угрупованні «ДНР» заявили про мінометний обстріл околиць Горлівки з боку українських військових.

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Зеленський і Путін – хто візьме контроль над кордоном України?

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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