На Донбасі втрат серед українських військових немає, бойовики здійснили 3 обстріли – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 11 лютого немає втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили тричі порушили режим припинення вогню.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 11 лютого.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.