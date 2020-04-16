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16 квітня 2020, Київ 19:09
Новини | Події

Бойовики обстріляли українські позиції під Донецьком – штаб ООС

Селище Піски, передмістя Донецька, архівне фото

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 16 квітня немає втрат серед українських військових, російські гібридні сили здійснили один обстріл поблизу Донецька, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Поблизу селища Піски противник застосував автоматичні станкові гранатомети. Ефективно використовуючи чергові вогневі засоби, українські військовослужбовці оперативно припинили злочинну активність загарбників», – ідеться у вечірньому зведенні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 16 квітня.

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Зброя-2020. Україна створила нові ракети

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Попри те, що на Донбасі формально діє режим тиші, обстріли там не припиняються, сторони звинувачують одна одну в порушеннях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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