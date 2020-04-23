На Донбасі 23 квітня поранені двоє українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 23 квітня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили здійснили 10 обстрілів, переважно в Донецькій області.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілах околиць Донецька та Горлівки.

В угрупованні «ЛНР» немає даних про бойові дії 23 квітня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.