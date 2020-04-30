На Донбасі 29 квітня один український військовий зазнав бойового травмування – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 29 квітня бойового травмування зазнав один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили 15 разів обстріляли позиції українських військових, застосувавши «заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм».

Як ідеться в ранковому зведенні, 12 порушень режиму припинення вогню зафіксовані в Донецькій області, ще три – на Луганщині.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» ще не наводили зведених даних про бойові дії 29 квітня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.