На Донбасі 2 травня поранені двоє українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 2 травня зазнали поранень двоє українських військових. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 23 обстріли позицій українських військових, переважно в Донецькій області. Як ідеться в ранковому зведенні, російські гібридні сили використали заборонені Мінськими угодами міномети калібрів 82 та 120 міліметрів.

Угруповання «ДНР» не наводить зведених даних про бойові дії 2 травня, є окремі повідомлення про обстріли на околицях Донецька, Горлівки та Докучаєвська. Також угруповання повідомляє про смерть одного з бойовиків.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинувачують у п’яти обстрілах 2 травня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.