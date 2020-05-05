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05 травня 2020, Київ 09:09
Новини | Події

На Донбасі 4 травня зазнав поранення один український військовий – штаб ООС

На позиції військових ЗСУ неподалік міста Золоте-4, в зоні розведення сил та засобів, поблизу КПВВ «Золоте» на Луганщині, 10 червня 2019 року

У зоні бойових дій на Донбасі 4 травня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили здійснили 12 обстрілів позицій Збройних сил України.

У ранковому зведенні йдеться, що підтримувані Росією бойовики застосовували заборонені Мінськими угодами міномети калібрів 82 та 120 міліметрів.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 4 травня ще не подавали, але звинуватили українських військових у пораненні чотирьох цивільних на заході Донецька.

В угрупованні «ЛНР» заявили, що українські військові здійснили да обстріли впродовж минулої доби, про наслідки цих дій у повідомленні не йдеться.

Розслідування: російський генерал командував на Донбасі бойовими діями
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Розслідування: російський генерал командував на Донбасі бойовими діями

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

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