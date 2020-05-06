На Донбасі постраждали двоє українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 5 травня постраждали двоє українських військових, один із яких поранений, інший зазнав бойового травмування, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, російські гібридні сили 15 разів порушили режим припинення вогню.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї», – ідеться в ранковому зведенні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» ще не подавали зведених даних про бойові дії 5 травня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.