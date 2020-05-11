Бойовики застосували гранатомет і кулемети поблизу Кримського на Луганщині – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 11 травня до 18:00 російські гібридні сили здійснили один обстріл, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил і вказує, що втрат серед українських військових не зафіксовано.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Кримського окупанти обстріляли позиції Об’єднаних сил зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів», – ідеться у вечірньому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 11 травня.

В угрупованні «ДНР» зведених даних за поточну добу також не подають, але звинувачують українських військових у вечірньому обстрілі західної околиці Донецька та пораненні цивільного в Горлівці.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за останніми оприлюдненими оцінками ООН станом іще на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань. За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.