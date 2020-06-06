На Донбасі 5 червня поранені двоє українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі впродовж минулої доби були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили 12 разів порушили режим припинення вогню.

«Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – ідеться в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 5 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.