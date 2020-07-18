Російські гібридні сили здійснили 18 обстрілів на Донбасі – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 17 липня російські гібридні сили здійснили 18 обстрілів позицій українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, втрат у ЗСУ немає.

У ранковому зведенні також ідеться, що в перші години 18 липня обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» зведених даних про бойові дії 17 липня не подавали.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.