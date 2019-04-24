На Донбасі загинув один український військовий, ще один зазнав поранення – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 23 квітня загинув один український військовий, ще один зазнав поранення, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 та 82 міліметри.

В угрупованні «ДНР» про бойові дії 23 квітня ще не повідомляли.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в семи обстрілах, про наслідки цих дій бойовики не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.