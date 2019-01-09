На Донбасі майже не стріляли 8 січня – штаб

Штаб операції Об’єднаних сил заявляє, що 8 січня підтримувані Росією бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню, не застосувавши озброєння, заборонені Мінськими угодами.

«Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу селища Новотошківське на Луганському напрямку», – вказано в повідомленні.

Штаб також вказує, що «протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не зазнав поранень».

В угрупованні «ДНР» про бойові дії 8 січня не повідомляли.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в трьох обстрілах 8 січня – поблизу міста Первомайська, селища Донецький та села Жолобок. Про наслідки цих обстрілів бойовики не повідомили.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

Станом на середину листопада 2018-го, повідомляли в ООН, число загиблих цивільних осіб перевищило 3 тисячі, а число поранених цивільних на той час майже сягнуло 9 тисяч.