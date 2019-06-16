Від мін на Донбасі за 5 років війни загинули 977 цивільних – МінТОТ

За п’ять років війни на Донбасі від підриву мін загинули 977 цивільних, ще 1528 людей зазнали поранень, повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш.

«На Донбасі замінованими залишаються тисячі квадратних кілометрів, розмінування може тривати десятиліттями, а постійні обстріли з боку незаконних збройних формувань ускладнюють цю ситуацію. Що можна ефективно зробити вже сьогодні: убезпечити населення, навчивши безпечній поведінці, а також допомогти постраждалим», – цитує заяву Черниша прес-служба МінТОТ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.