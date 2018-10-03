На Донбасі загинув один, поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 2 жовтня загинув один український військовий, ще двоє були поранені, повідомив штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 34 обстріли, вісім разів застосувавши заборонену Мінськими угодами зброю.

Як ідеться в ранковому зведенні, гібридні сили здійснювали обстріли в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Оріхове, Катеринівка, Новозванівка, Луганське, Верхньоторецьке, Авдіївка, Красногорівка, Новотроїцьке, Богданівка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 2 жовтня.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Внаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей.