На Донбасі 4 жовтня поранені троє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 4 жовтня зазнали поранень троє українських військових, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, п’ять разів застосовувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Як ідеться в ранковому зведенні, гібридні сили здійснювали обстріли українських позицій у районах населених пунктів Кримське, Оріхове, Луганське, Травневе, Шуми, Південне, Красногорівка, Мар’їнка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Широкине.

Ще один український військовий був поранений унаслідок нічного обстрілу 5 жовтня, повідомив штаб.

В угрупованні «ДНР» ще не повідомляли про бойові дії 4 жовтня.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про чотири обстріли з боку українських військових – у районах сіл Лозове, Сокільники, Калинівка та селища Михайлівка (Золоте-5). Інших подробиць гібридні сили у своєму повідомленні не наводять.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Внаслідок збройного конфлікту на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей.