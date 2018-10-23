Бойовики на Донбасі стріляли 12 разів, втрат немає – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що 22 жовтня підтримувані Росією бойовики без застосування озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, 12 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

За цими даними, під обстрілом опинилися позиції поблизу населених пунктів Щастя, Кримське, Золоте, Піски, Мар’їнка, Тарамчук, Березове, Новотроїцьке, Чермалик та Лебединське.

«Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії 22 жовтня.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили у двох обстрілах підконтрольної бойовикам території.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.