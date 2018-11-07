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07 Листопад 2018, Київ 08:31
Новини | Події

На Донбасі зазнав поранення один український військовий – штаб

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 6 листопада 2018 року (дані Міноборони України)

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У зоні бойових дій на Донбасі 6 листопада зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, в тому числі одного разу із озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

Як ідеться в ранковому зведенні, під обстрілами опинилися позиції українських військових поблизу населених пунктів Кримське, Зайцеве, Шуми, Новгородське, Верхньоторецьке, Піски, Красногорівка, Старогнатівка та Павлопіль.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» даних про обстріли не наводять.

Як бойовики грабують Донбас? Ексклюзивний репортаж
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Як бойовики грабують Донбас? Ексклюзивний репортаж

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Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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