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12 Грудень 2018, Київ 18:48
Новини | Події

Бойовики на Донбасі здійснили сім обстрілів, втрат немає – штаб ООС

Український військовий по дорозі в село Катеринівка в зоні бойових дій на Донбасі

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Українські військові повідомляють, що з початку доби 12 грудня підтримувані Росією бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими угодами.

За цими даними, вогонь з мінометів калібру 82 міліметри бойовики відкривали неподалік населених пунктів Кримське на Луганському напрямку та Чермалик на Маріупольському напрямку. Також обстріли зафіксовані на Донецькому напрямку поблизу населених пунктів Авдіївка, Старогнатівка, Тарамчук, ідеться у вечірньому зведенні.

«Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає», – вказує штаб ООС.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілі 12 грудня вдень села Саханка на півдні контрольованої бойовиками території.

В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 12 грудня.

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Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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