Бойовики на Донбасі здійснили вісім обстрілів – штаб

Підтримувані Росією бойовики з початку доби 6 травня здійснили вісім обстрілів позицій українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, втрат серед військових Збройних сил України немає.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілі села Пікузи (бойовики використовують радянську назву Комінтернове) на Приазов’ї та пошкодженні двох приватних будинків унаслідок цього обстрілу вдень 6 травня.

В угрупованні «ЛНР» ще не було повідомлень про бойові дії 6 травня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.