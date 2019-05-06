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06 Травень 2019, Київ 19:58
Новини | Події

Бойовики на Донбасі здійснили вісім обстрілів – штаб

Бойовики 8 разів із початку доби порушили режим припинення вогню на Донбасі

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Підтримувані Росією бойовики з початку доби 6 травня здійснили вісім обстрілів позицій українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, втрат серед військових Збройних сил України немає.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілі села Пікузи (бойовики використовують радянську назву Комінтернове) на Приазов’ї та пошкодженні двох приватних будинків унаслідок цього обстрілу вдень 6 травня.

В угрупованні «ЛНР» ще не було повідомлень про бойові дії 6 травня.

Репортаж з тилу бойовиків. Ексклюзив
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Репортаж з тилу бойовиків. Ексклюзив

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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