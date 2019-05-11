Бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт Травневе – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 10 травня підтримувані Росією бойовики обстріляли з ручних протитанкових гранатометів населений пункт Травневе, створивши загрозу для життя і здоров’я цивільного населення, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. Жертв серед цивільних вдалося уникнути, ідеться в ранковому зведенні.

У цілому бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню, з них п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 міліметри та мінометів калібрів 120 і 82 мііліметри, вказує штаб.

«Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення», – вказано в повідомленні.

В угрупованні «ЛНР» повідомили про вісім обстрілів з боку ЗСУ впродовж минулої доби, але про наслідки таких дій бойовики не повідомили.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії не подають, але заявляють, що ввечері 10 травня українські військові обстрілювали селище Жовтневе на північній околиці Донецька. Про наслідки цього обстрілу в угрупованні не повідомили.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.