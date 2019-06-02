На Донбасі зазнав поранення один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 1 червня зазнав поранення один український військовий, повідомив штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем та мінометів.

Ще два обстріли своїх позицій українські військові зафіксували після початку доби 2 червня.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про три обстріли з боку ЗСУ ввпродовж минулої доби, про наслідки цих дій бойовики не повідомляють.

В угрупованні «ДНР» ще не наводили зведених даних про бойові дії 1 червня.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. Останнім часом навіть таких домовленостей досягати не вдавалося, або ж російські гібридні сили заявляли, що скасовують їх в односторонньому порядку. При цьому сторони заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із них 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.