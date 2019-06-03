Бойовики на Донбасі здійснили 5 обстрілів за добу, втрат немає – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі немає втрат серед українських військових упродовж доби 2 червня і в перші години 3 червня, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, підтримувані Росією бойовики 2 червня п’ять разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів. Ще один обстріл своїх позицій українські військові зафіксували після початку доби 3 червня.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 2 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.