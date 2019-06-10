На Донбасі втрат немає, бойовики здійснили 26 обстрілів за добу – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 9 червня втрат серед українських військових немає, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За його даними, підтримувані Росії бойовики 26 разів порушили режим припинення вогню, вісім разів застосувавши заборонені Мінськими угодами артилерію та міномети.

Ще два обстріли бойовики здійснили після початку доби 10 червня, ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 9 червня не подавали, але заявили про поранення трьох людей унаслідок, як стверджують бойовики, обстрілів з боку ЗСУ.

В угрупованні «ЛНР» повідомляють про один обстріл з боку українських військових упродовж минулої доби.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. Останнім часом навіть таких домовленостей досягати не вдавалося, або ж російські гібридні сили заявляли, що скасовують їх в односторонньому порядку. При цьому сторони заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із них 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.