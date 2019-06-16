На Донбасі зазнав поранення один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі зазнав поранення один український військовий, це сталося в перші години 16 червня, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, за добу 15 червня підтримувані Росією бойовики 21 раз порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів. Ще три обстріли своїх позицій із боку бойовиків українські військові зафіксували 16 червня.

В угрупованні «ЛНР» заявили про чотири обстріли з боку українських військових, про наслідки цих дій бойовики не інформують.

В угрупованні «ДНР» ще не подавали зведених даних про бойові дії 15 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.