Бойовики на Донбасі здійснили 34 обстріли за добу – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 17 червня підтримувані Росією бойовики 34 рази порушили режим припинення вогню, з них дев’ять разів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За добу один український військовий зазнав бойового травмування, ідеться в ранковому зведенні.

Ще один обстріл своїх позицій із боку бойовиків українські військові зафіксували після початку доби 18 червня.

В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії 17 червня.

В угрупованні «ЛНР» звинувачують українських військових у трьох обстрілах упродовж минулої доби, про наслідки цих дій бойовики не повідомили.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.