На Донбасі загинув український військовий – штаб ООС

Увечері 26 травня внаслідок обстрілу російських гібридних сил на Донбасі загинув український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Ворог застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На жаль, один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення, несумісне з життям», – повідомляє штаб і уточнює, що це сталося в Донецькій області.

В оприлюдненому перед 18:00 повідомленні йшлося про один обстріл із боку російських гібридних сил із початку доби і відсутність втрат серед українських військових.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.