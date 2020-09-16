Уряд вніс один населений пункт Донбасу до переліку тимчасово окупованих

Кабінет міністрів України вніс село Заїченко Волноваського району Донецької області до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, передає агенція «Інтерфакс-Україна».

Тим же рішенням Заїченко виключено із переліку населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення.

Торік президентським указом було затверджено межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях.