Місія ОБСЄ зафіксувала концентрацію важкого озброєння російських гібридних сил під Луганськом – ООС

Спостерігачі місії ОБСЄ 25 січня в непідконтрольних владі України південно-західних районах Луганщини зафіксували розміщення шістьох самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм) неподалік селища Мирне.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) на сторінці Операції об’єднаних сил у Facebook з посиланням на звіт місії.

Українська сторона СЦКК стверджує, що цей факт свідчить про те, що російські гібридні війська продовжують розміщувати важке озброєння та військову техніку з порушенням встановлених ліній відведення.

Крім того, зазначається, що 25 січня спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вчергове відзначили, що досі бракує сімох буксируваних гаубиць (Д-30 «Жаба», 122 мм) в місцях постійного зберігання важкого озброєння, за межами відповідних ліній відведення, в непідконтрольному владі України районі Луганщині.

Українська сторона СЦКК наголошує, що подібні дії окупаційної адміністрації і збройних формувань Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей, про відверте невиконання взятих на себе зобов’язань в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін та про прагнення до подальшого загострення конфлікту.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, іще станом на листопад 2017 року, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.