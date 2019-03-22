Українські військові заявили, що збили 2 російських БПЛА над Донбасом і продемонстрували їх ОБСЄ

Українські військові збили два російських безпілотники над селом Новолуганське на Донбасі, повідомив 22 березня в Києві генерал-майор Богдан Бондар, начальник Головного командного центру – заступник начальника Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ.

За його словами, обидва безпілотні літальні апарати (БПЛА) виготовляються лише в Росії та не експортуються, що є однозначним доказом російської військової агресії на Донбасі. Богдан Бондар уточнив Радіо Свобода, що обидва БПЛА є розвідувальними, а не ударними, вони мають радіус дії в керованому польоті 25 і 120 кілометрів відповідно, в некерованому – до 600 кілометрів.

Представник України на мінських переговорах Євген Марчук наголосив, що Мінські угоди дозволяють використовувати на Донбасі лише безпілотники ОБСЄ. Проте він повідомив, що Росія не лише використовує свої БПЛА, але і збиває БПЛА, що належать ОБСЄ.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко додала, що російські БПЛА продемонстрували місії ОБСЄ 22 березня. «В ОБСЄ нам подякували за інформацію. Але нас не цікавить чергова «глибока стурбованість». Ми вимагаємо адекватної реакції на цей доказ російської агресії», – наголосила Геращенко.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.